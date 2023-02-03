Определение термина "Рынки золота"

Рынки золота

мировые центры, где происходит регулярная покупка и продажа золота. Р.З. представлены объединениями банков и специализированных фирм по торговле золотом, его очистке и изготовлению слитков. Главные международные Р.З. — Лондон и Цюрих. Цена золота на этих рынках принимается за его мировую цену.