Определение термина "Сальдо"

Сальдо

(итал. saldo — расчет, остаток) 1) разность между денежными поступлениями и расходами за определенный период времени. Положительное, активное С. означает превышение поступлений над расходами, а отрицательное, пассивное — наоборот; 2) остаток по дебету или кредиту при заключении счета, переносимый на новую страницу. По счетам, применяемым в бухгалтерском учете, С. определяется ежемесячно по состоянию на первое число. Рассчитывается разность итоговых сумм по дебету и кредиту, активу и пассиву. Содержание С. зависит от назначения счета. В активных счетах С. бывает дебетовым и показывает остаток средств, имеющихся на счете; в пассивных счетах остаток бывает только кредитовым и показывает источник образования средств. При расчете С. по активным счетам к дебетовому С. на начало месяца добавляется дебетовый оборот и вычитается кредитовый; на пассивных — к кредитовому С. добавляется кредитовый оборот и вычитается дебетовый; 3) в биржевых операциях: задолженность клиента брокерской фирме или брокерской фирмы клиенту.