Определение термина "Санкции"

Санкции

(лат. sanctio — строжайшее постановление) меры принудительного воздействия за нарушение установленного порядка хозяйственно-финансовой деятельности, имеют предупредительную, компенсационную или репрессивную функцию. С. осуществляются со стороны государственных, финансовых и налоговых органов, а также банков. Различают договорные С. — за нарушение договоров поставки продукции, подряда, кредитные (банковские), применяемые банками при нарушении обязательств по кредиту; финансовые (финансовые меры со стороны государственных и иных органов) и др. С. реализуются через уплату неустойки, пени, штрафов, повышенных процентов, запрещение или ограничение деятельности, лишение кредитов, закрытие счетов в банках, изъятие материальных и денежных средств и т.п.