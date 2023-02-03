Определение термина "Сберегательный сертификат"

Сберегательный сертификат

денежный документ в виде письменного свидетельства сберегательного банка или иного кредитного учреждения о вкладе денежных средств, удостоверяющий право вкладчика по истечении установленного срока получить обратно вклад и проценты по нему. Иными словами, С.С. — это письменное свидетельство о депонировании денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение депозита. В отличие от депозитных сертификатов владельцами С.С. являются физические лица.