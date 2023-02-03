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Определение термина "Сбытовая скидка"

Сбытовая скидка -
скидка с оптовой цены, которая предоставляется организации, осуществляющей сбыт продукции предприятием-производителем за выполнение сбытовых функций, оказание помощи в продаже продукции, выраженная в процентах от установленной цены на товары, предназначенная для возмещения издержек обращения и образования прибыли сбытовых и оптовых организаций. Для обобщения информации об издержках снабженческих, сбытовых, торговых, иных посреднических организаций используется счет 44 «Издержки обращения». На счете могут быть отражены: расходы на перевозку товаров, на оплату труда, на аренду и содержание зданий; износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов, на рекламу. По дебету счета 44 накапливаются суммы произведенных предприятием расходов. Эти суммы списываются в снабженческих, сбытовых, торговых, иных посреднических и других подобных им предприятиях в дебет счета 80 «Прибыли и убытки» полностью, кроме сумм, которые в соответствии с установленным порядком подлежат распределению между реализованными товарами и остатком товаров на конец отчетного периода.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Сбытовая скидка: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка