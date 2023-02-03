Определение термина "Шиллинг"

Шиллинг

1) английская счетно-денежная единица, появившаяся в X в., монета, объявленная денежной единицей Великобритании в 1601 г. После введения в 1971 г. десятичной денежной системы в Великобритании шиллинг приравнен к 5 пенсам; 2) серебряная и медная монета, чеканившаяся с XIV в. в германских государствах, затем в Дании, Нидерландах, Швеции, польских и восточнославянских землях; 3) денежная единица Австрии, делится на 100 грошей, введена в 1925 г. вместо кроны; 4) денежная единица Кении, Сомали, Танзании, Уганды.