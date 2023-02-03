Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Шиллинг

Определение термина "Шиллинг"

Шиллинг -
1) английская счетно-денежная единица, появившаяся в X в., монета, объявленная денежной единицей Великобритании в 1601 г. После введения в 1971 г. десятичной денежной системы в Великобритании шиллинг приравнен к 5 пенсам; 2) серебряная и медная монета, чеканившаяся с XIV в. в германских государствах, затем в Дании, Нидерландах, Швеции, польских и восточнославянских землях; 3) денежная единица Австрии, делится на 100 грошей, введена в 1925 г. вместо кроны; 4) денежная единица Кении, Сомали, Танзании, Уганды.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

"слабо формализуемые, ""неточные"", не обладающие четкой аксиоматикой науки (в отличие от естественных наук); к ним отно...

СВОП

1) вид финансовых сделок, при которых покупатель (продавец) валюты, ценных бумаг в момент ее покупки (продажи) берет на ...

ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ

статистический показатель, отражающий на определенную дату стоимость товарно-материальных ценностей, в состав которых вх...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СУБЪЕКТ

(лат. subjectum — лицо, субъект) — лицо, осуществляющее экономическую, хозяйственную деятельность, будь то человек, семь...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества покупаемого товара, что ...

ЕДИНИЧНАЯ ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА

спрос, при котором процентное сокращение в цене вызывает такое процентное увеличение количества потребного товара, что о...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Шиллинг: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка