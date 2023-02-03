Определение термина "Синхромаркетинг"

Синхромаркетинг

(от греч. synchronos — одновременный и англ. marketing) — маркетинг, проводимый в условиях колеблющегося, неустойчивого спроса на товары и услуги,обусловленного, например, сезонными колебаниями или несовпадением периодов наибольшего предложения и потребления товаров. С. призван синхронизировать во времени спрос и предложение товаров.