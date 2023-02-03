Определение термина "Скальпер"

Популярные термины

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

БЕЗРАБОТИЦА

социально-экономическая ситуация, при которой часть активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую ...

ОППОРТУНИЗМ

(от лат. opportunus — удобный, выгодный) — 1) стремление одной из договаривающихся сторон при заключении соглашения сфор...

ИСПОЛНИТЕЛЬ

любое лицо (предприятие, организация, фирма, частное лицо), выполняющее работу или оказывающее услуги по заказу, заданию...

ОТЧИСЛЕНИЯ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ

элемент себестоимости продукции (работ, услуг), в котором отражаются обязательные отчисления по установленным законодате...

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

совокупная способность экономики, ее отраслей, предприятий, хозяйств осуществлять производственно-экономическую деятельн...