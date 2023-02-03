Определение термина "Sku (скю)"

Sku (скю)

stock keeping unit, уникальный код или номер, который присваивается каждому товару для учёта и управления запасами. Он помогает различать продукты в магазине или на складе, отслеживать их количество, место хранения и продажи. Используя SKU, бизнес может легко идентифицировать, заказывать и управлять товарами.