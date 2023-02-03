Определение термина "Слияние"

Слияние

объединение, как правило, добровольное, имущества и деятельности двух или нескольких компаний с целью создания новой компании или поглощения этих компаний одной из них. В случае создания новой компании остальные прекращают свое существование и распускаются. Акции новой компании распределяются пропорционально вкладам компаний и их собственников. Капитал новой компании равен сумме активов всех слившихся компаний. В некоторых случаях распределяются «премии» за С., при условии возрастания курса акций.