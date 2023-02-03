Определение термина "Социальная помощь"

Социальная помощь

забота государства, общества о гражданах, нуждающихся в помощи, содействии в связи с возрастом, состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной обеспеченностью средствами существования. С.П. (социальная защита, социальное обеспечение) проявляется в виде пенсий, пособий, предоставления материальной помощи, обслуживания больных и престарелых, заботы о детях. Твердо гарантированную систему материального обеспечения нетрудоспособных называют социальным страхованием.