Определение термина "Списочный состав работников предприятия"

Списочный состав работников предприятия

все работники, принятые на постоянную, сезонную, а также на временную работу на срок один день и более со дня их зачисления на работу. В списочном составе работников за каждый календарный день должны быть учтены как фактически работающие, так и отсутствующие на работе по каким-либо причинам. Исходя из этого, в списочный состав включаются работники: 1) фактически явившиеся на работу, включая и тех, которые не работали по причине простоя; 2) находящиеся в служебных командировках, если за ними сохраняется заработная плата на данном предприятии, включая работников, находящихся в краткосрочных служебных командировках за границей; 3) не явившиеся на работу по болезни (в течение всего периода болезни до возвращения на работу в соответствии с листками нетрудоспособности или до выбытия по инвалидности); 4) не явившиеся на работу в связи с выполнением государственных или общественных обязанностей; 5) принятые на работу на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю, а также принятые на половину ставки (оклада) в соответствии со штатным расписанием. В списочной численности указанные работники учитываются за каждый календарный день как целые единицы, включая нерабочие дни недели, обусловленные при приеме на работу; 6) колхозники, принятые на работу по договорам, заключенным с самими колхозниками или с колхозами, если расчеты за выполненную работу производятся непосредственно с колхозниками; 7) принятые на работу с испытательным сроком. Эти работники должны включаться в списочный состав с первого дня выхода на работу; 8) заключившие трудовой договор с предприятием о выполнении работы на дому личным трудом (надомники). В списочной численности работников надомники учитываются за каждый календарный день как целые единицы (см. п. 16); 9) учащиеся ведомственных (отраслевых) профессионально-технических учреждений, находящихся на балансе предприятия; 10) временно привлекаемые на сельскохозяйственные и другие работы, если за ними сохраняется полностью или частично заработная плата по месту их основной работы; 11) командированные на вывозку зерна и других сельскохозяйственных продуктов, на уборку урожая, за которыми в соответствии с постановлением Правительства по месту их основной работы сохраняется 75% среднего заработка взамен суточных и квартирных (водители автомобилей, рабочие по ремонту, механики, начальники автоколонн, диспетчеры автомобильных хозяйств, трактористы—машинисты и другие механизаторы); 12) командированные для выполнения строительных, монтажных и наладочных работ, которым выплачивается надбавка к заработной плате взамен суточных и квартирных в размере 50 - 75% тарифной ставки (должностного оклада) по месту их основной работы в соответствии с постановлением Правительства; 13) направленные с отрывом от работы в институты и на факультеты повышения квалификации, в учебные комбинаты, на курсы и в другие учебные учреждения для повышения квалификации или приобретения новой профессии (специальности), если за ними сохраняется заработная плата; 14) представители коренной национальности, направленные из предприятий на стажировку в другие районы страны. Они учитываются по списочной численности по месту основной работы, а по среднесписочной численности — на предприятиях, организовавших на договорной основе стажировку и начисляющих этим работникам заработную плату; 15) временно направленные на работу из других предприятий, если за ними не сохраняется заработная плата по месту основной работы; 16) работающие по нарядам вне данного предприятия, если они получают заработную плату по месту основной работы; 17) направленные для выполнения работ вахтовым методом. Они учитываются по списочной и среднесписочной численности по месту основной работы; 18) отвлекаемые для работы в строительные организации в порядке помощи, если за ними сохраняется полностью или частично заработная плата по месту их основной работы; 19) студенты высших учебных заведений и учащиеся средних специальных учебных заведений, а также учащиеся средних профессионально-технических учебных заведений системы Госпрофобразования России, проходящие производственную практику на предприятии и зачисленные на рабочие места или должности; 20) студенты дневных отделений вузов и аспиранты, привлеченные научно-исследовательскими секторами вузов для выполнения работ, если они зачислены на штатные должности; 21) студенты высших учебных заведений и учащиеся средних специальных учебных учреждений, работающие на предприятиях в составе студенческих отрядов (строительного и нестроительного профиля), если за эти работы они получают заработную плату; 22) обучающиеся в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, аспирантурах, а также в вечерних (сменных) и заочных средних общеобразовательных школах, в вечерних (сменных) средних профессионально-технических учебных заведениях, находящиеся в учебном отпуске с сохранением полностью или частично заработной платы; 23) обучающиеся на последних курсах вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведений, находящиеся в дополнительном отпуске без сохранения заработной платы, а также работники, поступающие в высшие или средние специальные учебные заведения, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы для сдачи вступительных экзаменов; 24) обучающиеся в вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведениях, а также в вечерних (сменных) и заочных общеобразовательных школах, не явившиеся на работу в предоставленные им дополнительные свободные дни, независимо от того, сохраняется за ними в эти дни заработная плата или нет; 25) находящиеся в ежегодных, ежегодных дополнительных, а также в дополнительных отпусках, предоставляемых в случаях, предусмотренных законодательством; 26) имеющие выходной день согласно графику работы предприятия, а также за переработку времени при суммированном учете рабочего времени; 27) получившие день отдыха за работу и выходные или праздничные (нерабочие) дни; 28) находящиеся в отпуске по беременности и родам, а также находящиеся в отпусках в связи с усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома; 29) находящиеся в дополнительном отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет; 30) принятые для замещения отсутствующих работников (ввиду болезни, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет); 31) находящиеся с разрешения администрации в отпуске без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам; 32) пенсионеры по возрасту, работающие на предприятиях сферы материального производства и обслуживания населения, которым предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до двух месяцев, работающие участники Великой Отечественной войны, получившие дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до двух недель, а также работающие женщины, имеющие двух детей и более в возрасте до 12 лет, получившие дополнительный отпуск по уходу за детьми без сохранения заработной платы продолжительностью до двух недель; 33) работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, которым предоставлен отпуск с последующим увольнением; 34) больные хроническим алкоголизмом, помещенные на лечение в наркологические(психоневрологические) учреждения и привлекаемые с лечебной целью к труду на предприятия. В списочной численности эти работники учитываются

по месту их основной работы, а в среднесписочной численности — по месту их привлечения с лечебной целью к труду; 35) престарелые граждане и инвалиды, проживающие в домах—интернатах для престарелых и инвалидов, принятые на работу на должности младшего медицинского персонала и рабочих в этих учреждениях с неполным рабочим днем;36)инвалиды Великой Отечественной войны, работающие на предприятиях; 37) рабочие и специалисты других стран, работающие по соглашению на строительстве объектов и на других предприятиях, расположенных на территории Российской Федерации, если они оплачиваются по действующему законодательству; 38) совершившие прогулы, включая работников, подвергнутых административному аресту за административные правонарушения; 39) находящиеся под следствием до решения суда. Не включаются в списочный состав работники: 1) не состоящие в штате данного предприятия, привлеченные для выполнения работ по трудовому соглашению: разовых специальных работ (консультации врачей в медицинских учреждениях, выступления артистов, работы по экспертизе и т. д.), разовых хозяйственных работ (ремонт инвентаря, побелка и покраска и т. п.); 2) принятые на работу по совместительству из других предприятий и состоящие в особом списке совместителей; 3) привлеченные для работы на предприятия согласно специальным договорам с государственными организациями (на предоставление рабочей силы) и учитываемые в среднесписочной численности работников; 4) временно направленные на работу на другое предприятие, если за ними не сохраняется заработная плата по месту основной работы; 5) направленные предприятиями на учебу в высшие и средние специальные учебные заведения с отрывом от работы, получающие стипендию за счет средств этих предприятий; 6) учащиеся общеобразовательных школ, принимающие участие в общественно полезном труде в период профессиональной ориентации; 7) в период обучения (подготовки) за счет средств, предусмотренных в сводных сметах строительства, для работы на вновь вводимых в действие предприятиях; 8) молодые специалисты, находящиеся в отпуске после окончания высшего или среднего специального учебного заведения, получившие пособие за время отпуска от предприятия, куда они направлены на работу. Молодые рабочие, направленные на предприятия после окончания средних профессионально-технических учреждений системы Госпрофобразования России, включаются в списочный состав предприятия с момента зачисления их на работу, включая время отпуска, предоставляемого им после окончания средних профессионально-технических учреждений; 9) подавшие заявление об увольнении и прекратившие работу до истечения срока предупреждения или прекратившие работу без предупреждения администрации. Они исключаются из списочного состава работников с первого дня невыхода на работу.