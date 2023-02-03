Определение термина "Среднесрочный кредит"

Среднесрочный кредит

кредит, представляемый на срок от 1 года до 5-7 лет. Предоставляется главным образом коммерческими банками промышленным и торговым фирмам в виде срочных ссуд на инвестиционные цели, кредитование экспорта машин и оборудования.