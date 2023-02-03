Определение термина "Средние экономические показатели"

Средние экономические показатели

статистические показатели, определяемые как средние за несколько лет по ряду экономических объектов или по всей совокупности производителей и потребителей. Следует иметь в виду, что средние объемы производства, доходы и расходы населения, средняя заработная плата определяются не как средние арифметические и тем более не как полусумма крайних значений, а как средневзвешенные по всем производственным объектам, лицам и семьям, работникам, потребителям. Например, если один человек имеет годовой доход величиной в 6000 долларов, три человека — 10 000 долларов на каждого и еще два человека — 15 000 долларов на каждого, то их средний доход равен (6000 + 3 * 10000 + 2 *

708 * 15000): 6 = 11000 долларов на человека.