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Определение термина "Средние экономические показатели"

Средние экономические показатели -
статистические показатели, определяемые как средние за несколько лет по ряду экономических объектов или по всей совокупности производителей и потребителей. Следует иметь в виду, что средние объемы производства, доходы и расходы населения, средняя заработная плата определяются не как средние арифметические и тем более не как полусумма крайних значений, а как средневзвешенные по всем производственным объектам, лицам и семьям, работникам, потребителям. Например, если один человек имеет годовой доход величиной в 6000 долларов, три человека — 10 000 долларов на каждого и еще два человека — 15 000 долларов на каждого, то их средний доход равен (6000 + 3 * 10000 + 2 *
708 * 15000): 6 = 11000 долларов на человека.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Средние экономические показатели: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка