Определение термина "Средний чек"

Средний чек

это средняя сумма денег, которую покупатель тратит за один раз в магазине или ресторане. Его рассчитывают, деля общий доход от продаж на количество транзакций. Этот показатель помогает бизнесу понимать, сколько в среднем тратят клиенты и планировать стратегию продаж и маркетинга.