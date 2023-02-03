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Определение термина "Страховая сумма"

Страховая сумма -
1) определенная договором страхования или установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются размеры страхового взноса и страховой выплаты, если договором или законодательными актами Российской Федерации не предусмотрено иное. При страховании имущества С.С. не может превышать его действительной стоимости на момент заключения договора. Стороны не могут оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре страхования, за исключением случаев, когда страховщик докажет, что он был намеренно введен в заблуждение страхователем; 2) в личном страховании — денежное возмещение, выплачиваемое страхователю при наступлении страхового случая.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Страховая сумма: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка