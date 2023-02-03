Определение термина "Страхование"

Страхование

1) система экономических отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). В С. обязательно наличие двух сторон —страховщика— специальной организации, ведающей созданием и использованием денежного фонда; страхователя — юридического или физического лица, вносящего в данный фонд установленные платежи. В зависимости от объекта различаются имущественное и личное С. Объектом С. может быть жизнь, здоровье людей, имущество граждан и предприятий, транспортные средства, перевозимые грузы, риск, ответственность. С. может осуществляться в обязательной и добровольной формах. Правила добровольного С. устанавливаются страховщиком самостоятельно. Обязательное С. осуществляется в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного С. определяется соответствующими законами Российской Федерации; 2) социальное С., осуществляемое страховыми пенсионными фондами, представляет собой накопление денежных средств работников, населения, для оказания им денежной помощи, денежных выплат в будущем.