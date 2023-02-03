Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Страхование

Определение термина "Страхование"

Страхование -
1) система экономических отношений по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). В С. обязательно наличие двух сторон —страховщика— специальной организации, ведающей созданием и использованием денежного фонда; страхователя — юридического или физического лица, вносящего в данный фонд установленные платежи. В зависимости от объекта различаются имущественное и личное С. Объектом С. может быть жизнь, здоровье людей, имущество граждан и предприятий, транспортные средства, перевозимые грузы, риск, ответственность. С. может осуществляться в обязательной и добровольной формах. Правила добровольного С. устанавливаются страховщиком самостоятельно. Обязательное С. осуществляется в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязательного С. определяется соответствующими законами Российской Федерации; 2) социальное С., осуществляемое страховыми пенсионными фондами, представляет собой накопление денежных средств работников, населения, для оказания им денежной помощи, денежных выплат в будущем.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

ВАЛОВОЙ ДОХОД

исчисленный в денежном выражении суммарный годовой доход предприятия, фирмы, полученный в результате производства и прод...

РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

экономика, основанная на принципах свободного предпринимательства, многообразия форм собственности на средства производс...

АНАЛИЗ

"(от греч. analysis — разложение) — метод научного исследования (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит ...

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере, меньшем контрольного. Такая компания может выступат...

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

дочерняя компания, которая является подчиненной другой, материнской компании....

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Страхование: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка