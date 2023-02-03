Определение термина "Связанная сторона"

Связанная сторона

(Related party) — компания является связанной стороной по отношению к другой компании, партнерству, трасту и т.д. если одна компания контролирует другую компанию или две компании находятся под общим контролем. Для целей данного определения, под контролем следует понимать прямое или косвенное владение более 50% доли в компании (доля владения определяется на основании количества голосов или стоимости).