Определение термина "Связанный кредит"

Связанный кредит

кредит, выдаваемый с дополнительной оговоркой, связывающим условием, т.е. не только условием своевременного возврата ссуды и выплаты процентов по ней, но и дополнительными условиями, выдвигаемыми кредитором, например, целевой кредит.