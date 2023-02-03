Определение термина "Талант"

Талант

(греч. tdlanton — чаша весов) — наиболее крупная счетно-денежная единица Древней Греции, Египта, Малой Азии. Введен реформой Солона в 594 г. до н.э.. содержал свыше 26 кг серебра. Реальными монетами в тот период были более мелкие драхмы.