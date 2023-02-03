Определение термина "Таргетирование"

Таргетирование

(от англ. target — цель) — установление целевых ориентиров в регулировании прироста денежной массы в обращении и кредита, которых придерживаются в своей политике центральные банки. Способы Т. различаются в зависимости от того, ограничиваются ли темпы прироста одного или нескольких денежных агрегатов, в каком виде устанавливаются целевые ориентиры — в виде «вилки» («коридора») или определенной контрольной цифры.