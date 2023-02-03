Определение термина "Теневик"

Популярные термины

ВМЕНЕННЫЕ ИЗДЕРЖКИ

внутренние издержки, затраты самого предпринимателя, связанные с осуществлением им предпринимательской деятельности. Они...

КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД

1) в экономике: период продолжительностью до одного года; 2) в экономической теории: период, в течение которого производ...

РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТОВ

(лат. requisitum — необходимое) — совокупность обязательных сведений данных, предусмотренная действующими правилами или ...

КОМАНДНАЯ ЭКОНОМИКА

способ управления экономической системой, хозяйством страны, основанный на высоком уровне централизации функций руководс...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...

АГЛОМЕРАЦИЯ

(от лат. agglomerare — присоединять, накоплять) — компактное расположение, группировка поселений, объединенных не только...