Определение термина "Точка безубыточности"

Точка безубыточности

уровень производства или другого вида экономической деятельности, при котором величина выручки от реализации произведенного товара, услуг равна издержкам производства и обращения этого товара. Чтобы получать прибыль, предприятие должно производить количество продукта, иметь объем деятельности, превышающий величину, соответствующую Т.Б. Если же объем ниже соответствующего этой точке, деятельность предприятия становится убыточной.