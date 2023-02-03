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Определение термина "Точка безубыточности"

Точка безубыточности -
уровень производства или другого вида экономической деятельности, при котором величина выручки от реализации произведенного товара, услуг равна издержкам производства и обращения этого товара. Чтобы получать прибыль, предприятие должно производить количество продукта, иметь объем деятельности, превышающий величину, соответствующую Т.Б. Если же объем ниже соответствующего этой точке, деятельность предприятия становится убыточной.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Точка безубыточности: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка