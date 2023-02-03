Определение термина "Торговля"

Торговля

1) отрасль хозяйства, экономики и вид экономической деятельности, объектом которых является товарообмен, купля-продажа товаров, а также обслуживание покупателей в процессе продажи товаров и их доставки, хранение товаров и их подготовка к продаже; 2) коммерция, купля и продажа товаров. Различают оптовую Т. крупными партиями товаров для производственного потребления или перепродажи и розничную Т. единичными предметами или их небольшим количеством, обслуживающую конечного потребителя. Товар, продаваемый в розницу, называют штучным.