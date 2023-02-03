Определение термина "Товарное обеспечение денег"

Товарное обеспечение денег

мера, в которой произведенные, созданные и поступившие на рынок товары обеспечивают платежеспособный спрос на них в виде наличных и безналичных денег предприятий, предпринимателей, населения, которые могут быть предъявлены для покупки имеющихся товаров в действующих ценах. Если имеющиеся денежные средства для покупки товаров зна-

чительно больше стоимости этих товаров в текущих рыночных иенах, то такие деньги называют товарно-необеспеченными. Наличие товарно-необеспеченных денег служит одной из причин открытой или скрытой (подавленной) инфляции.