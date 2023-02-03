Определение термина "Товары предварительного выбора"

Товары предварительного выбора

товары, которые приобретаются после оценки ассортимента, сравнения с аналогами по качеству и цене, с учетом данных о производителе, а также на основе реального опыта пользования этими или аналогичными товарами; к ним относятся, как правило, товары длительного пользования.