Определение термина "Трастсертификат"

Трастсертификат

(англ. trust certificate) ценная бумага или облигация, выпускаемая для оплаты покупки нового оборудования (в авиации, на железных дорогах и т.п.); в качестве ее обеспечения выступает это оборудование; право собственности принадлежит кредитору до момента погашения суммы долга.