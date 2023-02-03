Определение термина "Тратта (переводной вексель)"

Тратта (переводной вексель)

(итал. tratta) — один из основных расчетных документов (в том числе и во внешней торговле), представляющий безусловный письменный приказ векселедержателя (трассанта) плательщику (трассату) об уплате указанной в векселе суммы денег третьему лицу (ремитенту) в указанный срок. Трассант может являться одновременно и ремитентом. Переводной вексель выписывается (выставляется) и подписывается не должником, а кредитором. Обычно продавец является должником в отношении банка и кредитором в отношении покупателя. Поэтому с помощью переводного векселя он переводит долговое требование на третье лицо (банк). Т. — строго формальный документ с обязательными признаками: наименование векселя в тексте документа, безусловный приказ о платеже, наименование плательщика, указание срока платежа, места платежа, наименование лица, которому или по приказу которого платеж должен быть совершен, дата и место составления векселя, подпись векселедержателя; отсутствие какого-либо признака лишает документ силы векселя.