Определение термина "Требование о дополнительном обеспечении"

Требование о дополнительном обеспечении

1) требование брокера к клиенту о внесении денег или ценных бумаг при осуществлении закупки в целях обеспечения закупки и получения маржи. 2) Если цены на срочном товарном рынке или рынке ценных бумаг изменяются в направлении, противоположном прогнозу торговца или спекулянта, последние могут получить требование о внесении дополнительной суммы с целью поддержать внесенное ранее обеспечение.