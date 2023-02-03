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Определение термина "Трудовой договор, контракт"

Трудовой договор, контракт -
соглашение между предприятием-нанимателем и наемным работником о характере, условиях и оплате его работы по определенной специальности или должности с соблюдением действующих правил внутреннего трудового распорядка. Заключается на определенный срок или на время выполнения конкретной работы (подряда). Т.Д. называют также трудовым контрактом. В контракте могут быть предусмотрены разнообразные льготы для создания дополнительных стимулов к труду. При истечении срока действия контракта он автоматически продлевается на неопределенный срок, если ни одна из сторон не потребовала прекращения трудовых отношений.
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Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Трудовой договор, контракт: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка