Определение термина "Трудовой договор, контракт"

Трудовой договор, контракт





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соглашение между предприятием-нанимателем и наемным работником о характере, условиях и оплате его работы по определенной специальности или должности с соблюдением действующих правил внутреннего трудового распорядка. Заключается на определенный срок или на время выполнения конкретной работы (подряда). Т.Д. называют также трудовым контрактом. В контракте могут быть предусмотрены разнообразные льготы для создания дополнительных стимулов к труду. При истечении срока действия контракта он автоматически продлевается на неопределенный срок, если ни одна из сторон не потребовала прекращения трудовых отношений.