Определение термина "Учет"

Учет

отражение хозяйственной или иной деятельности предприятия на основании документов в различных измерителях (количественных и (или) качественных). У. является составной частью управления экономическими процессами и объектами, сущность У. состоит в фиксации их состояния и параметров, сборе и накоплении сведений об экономических объектах и процессах, отражении этих сведений в учетных ведомостях. Различают аналитический, бухгалтерский, бюджетный У. У. может осуществляться в текущих и неизменных (сопоставимых) ценах, а также в иностранной валюте.