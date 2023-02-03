Определение термина "Учредительская прибыль, учредительная"

Учредительская прибыль, учредительная

доход, получаемый учредителями акционерного общества в виде разницы между суммой, полученной от реализации акций, и действительным капиталом, вложенным в общество. У.П. возникает либо за счет продажи акции выше их номинальной стоимости, либо за счет увеличения объема продаж акций сверх установленного акционерного капитала.