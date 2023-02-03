Определение термина "Учреждение"

Учреждение

1) орган, выполняющий функции государственной власти или управления (государственное У.), часть государственного аппарата; 2) организация, осуществляющая хозяйственную, социально-культурную деятельность в сфере услуг, в производстве духовного, информационного продукта (У. науки, культуры, образования, здравоохранения, бытовых услуг, финансовые У).