Определение термина "Универсальные банки"

Универсальные банки

кредитные учреждения, совершающие все основные виды банковских операций: депозитные, кредитные, фондовые, расчетные, доверительные и др. (за исключением эмиссии банкнот, монопольно осуществляемой центральными банками). В силу диверсификации риска У.Б. являются наиболее устойчивыми, что позволяет им вытеснять специализированные банки. Усиление тенденции к универсализации операций банков ведет к постепенному стиранию границ между коммерческими и инвестиционными банками.