Определение термина "Условно-начисленная стоимость"

Условно-начисленная стоимость

стоимостная оценка товаров и услуг, не полулежащих продаже на рынке и не имеющих рыночной цены. Условно-начисленная стоимость применяется при оценке услуг в жилищной сфере (собственник дома как бы платит сам себе арендную плату, эта плата и будет включаться в условно-начисленную стоимость) и включается как в расходы, так и в доходы. Подобным образом оцениваются услуги, предоставляемые государством. В составе валового национального продукта эта стоимость учитывается в соответствии с затратами на создание товаров и услуг. Расчет условно-начисленной стоимости несовершенен, и поэтому ее точный учет не представляется возможным.