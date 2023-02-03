Определение термина "Устав"

Устав

зарегистрированный и утвержденный в установленном законом порядке свод правил, регулирующий основные виды деятельности организации, определяющий ее цели и задачи, принципы образования и деятельности, структуру, устройство, отношения с другими лицами и государственными органами, права и обязанности.