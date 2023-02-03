Определение термина "Валовой национальный продукт (внп)"

Валовой национальный продукт (внп)

один из широко распространенных обобщающих макроэкономических показателей, представляющий исчисленную в рыночных ценах стоимость произведенного страной в течение года конечного (готового) продукта. В ВНП включается стоимость продукта, созданного как в самой стране, так и за рубежом с использованием факторов производства, принадлежащих данной стране. ВНП может быть рассчитан по аналогии с ВВП методом суммирования добавленных стоимостей, методами потока затрат и потока доходов. Если весь произведенный в стране продукт реализован, то есть продан и оплачен, то ВНП равен валовому национальному доходу. ВНП определяется так же, как сумма чистого национального дохода (вновь созданной стоимости) и амортизационных отчислений на реновацию изношенных основных средств.