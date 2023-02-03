Определение термина "Вечные вклады"

Вечные вклады

разновидность условных вкладов, исторически применявшаяся форма государственного кредита, передаваемого в собственность банка или другого кредитного учреждения, которому вменяется в обязанность выплачивать проценты по вкладу определенным организациям, лицам, выступающим в роли вкладчиков.