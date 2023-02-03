Определение термина "Виза"

Виза

"(от лат. visus — увиденный, просмотренный) — 1) письменная отметка в документе, представляющая резолюцию, указание исполнителям или разрешение на определенные действия, требующие такого разрешения. Например, для въезда и выезда из страны в ряде случаев необходимо получить визу государственных органов, ведающих этими вопросами; 2) платежная карточка, выпускаемая по лицензии международной платежной ассоциации ""Виза Интернэшнл"", созданной в 1977 г. За 25 лет в мире выпущено около миллиарда карточек, оборот по которым превысил 4,5 трлн долл. в год."