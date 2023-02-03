Определение термина "Внеплановая проверка"

Внеплановая проверка

это проверка, которая проводится органами контроля вне расписанного графика плановых проверок. Такие проверки могут быть связаны с жалобами от клиентов, нарушениями законодательства, подозрениями в незаконной деятельности или при необходимости проверки выполнения ранее выданных предписаний. Внеплановые проверки могут проводить различные контролирующие органы в зависимости от сферы деятельности бизнеса. Основные из них включают: - Федеральная налоговая служба (ФНС) — для проверки соблюдения налогового законодательства. - Роспотребнадзор — для контроля за соблюдением санитарных норм и правил. - Пожарная инспекция — для проверки соблюдения правил пожарной безопасности. - Социальный Фонд России (СФР)— для проверки соблюдения трудового законодательства и страховых взносов. - Госстройнадзор — для контроля за соблюдением строительных норм и правил.