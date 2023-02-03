Определение термина "Внепроизводственные расходы"

Внепроизводственные расходы

расходы, связанные с реализацией произведенной продукции, которые входят в полную себестоимость продукции сверх ее производственной себестоимости: затраты на тару и упаковку продукции на складах; расходы по доставке продукции на станцию отправления; расходы на погрузку; комиссионные сборы сбытовым организациям; рекламные расходы и пр. Для учета В.Р. предназначен счет 43 «Коммерческие расходы». В.Р. отражаются по дебету этого счета и, в зависимости от вида расходов, кредитуются счета: 02 «Износ основных средств»; 05 «Амортизация нематериальных активов»; 10 «Материалы»; 12 «Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы»; 13 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»; 23 «Вспомогательные производства»; 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 40 «Готовая продукция»; 41 «Товары»; 50 «Касса»; 51 «Расчетный счет»; 52 «Валютный счет»; 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»; 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».