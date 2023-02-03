Определение термина "Внутрибанковский контроль"

Внутрибанковский контроль

система обеспечения совершения кассовых, расчетных, кредитных и других операций в учреждениях банка в соответствии с установленными правилами. В.К. направлен на обеспечение сохранности денежных средств и ценностей в банке, законности выполнения операций, точного и своевременного отражения их в бухгалтерском учете, возможности документального установления ответственности за нарушение правил выполнения операций или утрату ценностей.