Определение термина "Возмещение расходов"

Возмещение расходов

компенсация расходов или потерь, восстановление израсходованных факторов в натуральной или в денежной формах лицу, которое понесло убытки или расходы. Возмещение производится страховыми компаниями, виновниками убытков, органами, по решению которых осуществлены расходы.