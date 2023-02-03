Определение термина "Вспомогательное производство"

Вспомогательное производство

производство, предназначенное для обслуживания основного производства. Для учета В.П. предназначен счет 23 «Вспомогательные производства». В аналитическом учете они подразделяются по видам продукции, работ, услуг и по статьям себестоимости. Общепроизводственные расходы, потери от брака, относящиеся к В.П., предварительно учитываются на счетах 25, 28 и ежемесячно перечисляются на дебет счета 23, где включаются в себестоимость отдельных видов продукция, работ и услуг. По кредиту счета 23 «Вспомогательные производства» отражаются суммы фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Эти суммы списываются со счета 23 в дебет счетов: 20 «Основное производство» - при отпуске продукции основному производству или основному виду деятельности; 46 «Реализация продукции (работ, услуг)» — при выполнении работ и услуг для сторонних предприятий. Остаток по счету 23 на конец месяца показывает стоимость незавершенного производства.