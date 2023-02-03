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Определение термина "Выходное пособие"

Выходное пособие -
"единовременная денежная выплата лицам, уволенным с работы не по их вине. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Выходное пособие -
единовременное пособие, выдаваемое работнику при увольнении его с работы, призыве рабочего или служащего на военную службу, отказе рабочего или служащего от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией ликвидация предприятия, учреждения, организации: сокращение численности или штата работников; обнаружившееся несоответствие рабочего или служащего занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы: восстановление на работе рабочего или служащего, ранее выполнявшего эту работу, либо вследствие нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора. В.П. включается в состав фонда заработной платы и учитывается по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Выходное пособие: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка