Определение термина "Выходное пособие"

Выходное пособие

единовременное пособие, выдаваемое работнику при увольнении его с работы, призыве рабочего или служащего на военную службу, отказе рабочего или служащего от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией ликвидация предприятия, учреждения, организации: сокращение численности или штата работников; обнаружившееся несоответствие рабочего или служащего занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья, препятствующих продолжению данной работы: восстановление на работе рабочего или служащего, ранее выполнявшего эту работу, либо вследствие нарушения администрацией законодательства о труде, коллективного или трудового договора. В.П. включается в состав фонда заработной платы и учитывается по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».