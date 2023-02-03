Определение термина "Выписка из счета в банке"
К выписке могут быть приложены копии платёжных документов, на основании которых банк выполнил операцию.
Законодательство не устанавливает единую форму выписки из счёта для предоставления клиентам. По умолчанию выписка содержит:
- реквизиты клиента (наименование, ИНН);
- номер расчётного счёта;
- реквизиты банка (наименование, БИК, корреспондентский счёт);
- период, за которую предоставляется выписка;
- остаток на счёте на начало дня, в котором проводились операции (входящее сальдо);
- информацию о списаниях и зачислениях денежных средств (реквизиты контрагента, информация о платёжном документе: номер, сумма, назначение).
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