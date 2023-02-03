Определение термина "Выписка из счета в банке"

Выписка из счета в банке

Выписка из счёта – банковский документ, отражающий движение денежных средств по счёту за выбранный период, с детализацией проведённых операций (зачисления и списания).

К выписке могут быть приложены копии платёжных документов, на основании которых банк выполнил операцию.

Законодательство не устанавливает единую форму выписки из счёта для предоставления клиентам. По умолчанию выписка содержит:

- реквизиты клиента (наименование, ИНН);

- номер расчётного счёта;

- реквизиты банка (наименование, БИК, корреспондентский счёт);

- период, за которую предоставляется выписка;

- остаток на счёте на начало дня, в котором проводились операции (входящее сальдо);

- информацию о списаниях и зачислениях денежных средств (реквизиты контрагента, информация о платёжном документе: номер, сумма, назначение).

