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Определение термина "Выписка из счета в банке"

Выписка из счета в банке -
Выписка из счёта – банковский документ, отражающий движение денежных средств по счёту за выбранный период, с детализацией проведённых операций (зачисления и списания).
К выписке могут быть приложены копии платёжных документов, на основании которых банк выполнил операцию.
Законодательство не устанавливает единую форму выписки из счёта для предоставления клиентам. По умолчанию выписка содержит:
- реквизиты клиента (наименование, ИНН);
- номер расчётного счёта;
- реквизиты банка (наименование, БИК, корреспондентский счёт);
- период, за которую предоставляется выписка;
- остаток на счёте на начало дня, в котором проводились операции (входящее сальдо);
- информацию о списаниях и зачислениях денежных средств (реквизиты контрагента, информация о платёжном документе: номер, сумма, назначение).

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Что такое Выписка из счета в банке: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка