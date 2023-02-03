Определение термина "Взаимный фонд"

Взаимный фонд

(англ. mutual investment fund) — финансовый инвестиционный фонд, создаваемый инвестиционной компанией на взаимной основе с использованием паевых вкладов участников фонда. Средства фонда вкладываются в портфели ценных бумаг, обещающие приносить высокий доход и дивиденды (см. также ВЗАИМНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ).