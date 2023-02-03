Определение термина "Взаимозачет"

Взаимозачет

1) способ безналичных расчетов между предприятиями в виде зачета взаимных требований при поставках товаров или оказании услуг друг другу; 2) схема расчетов по налогам предприятий с бюджетом, при которой предприятие освобождается от части налоговых платежей и на ту же сумму не получает запланированных государственных субсидий.