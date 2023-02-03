Определение термина "Взаимозаменяемые товары"

Взаимозаменяемые товары

"товары, способные в определенной степени заменять друг друга благодаря тому, что выполняют аналогичные функции, удовлетворяют те же потребности. Например, мясо как продукт питания можно заменить рыбой или грибами, фрукты — ягодами, одни виды одежды — другими. При повышении цены на один из таких товаров растет спрос на другой, заменяющий его товар. Синоним — субституты. "