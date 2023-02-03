Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Взаимозаменяемые товары

Определение термина "Взаимозаменяемые товары"

Взаимозаменяемые товары -
товары, способные в определенной степени заменять друг друга благодаря тому, что выполняют аналогичные функции, удовлетворяют те же потребности. При повышении цены на один из таких товаров растет спрос на другой, заменяющий его товар.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Взаимозаменяемые товары -
"товары, способные в определенной степени заменять друг друга благодаря тому, что выполняют аналогичные функции, удовлетворяют те же потребности. Например, мясо как продукт питания можно заменить рыбой или грибами, фрукты — ягодами, одни виды одежды — другими. При повышении цены на один из таких товаров растет спрос на другой, заменяющий его товар. Синоним — субституты. "

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Популярные термины

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

компания, которая владеет пакетом акций основной компании в размере, меньшем контрольного. Такая компания может выступат...

АФФИЛИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ

дочерняя компания, которая является подчиненной другой, материнской компании....

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость объекта, основных средств предприятия, фирмы (долгосрочных активов), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

стоимость долгосрочных активов (объекта, основных средств предприятия, фирмы), внесенных в ее баланс, зафиксированных в ...

ДЕНЬГИ

"особый вид универсального товара, используемого в качестве всеобщего эквивалента, посредством которого выражается стоим...

ДЕНЬГИ

одно из важнейших понятий любого рыночного хозяйства: любые общепринятые средства платежа, которые могут обмениваться на...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Взаимозаменяемые товары: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка