Определение термина "Взлет"

Взлет

фаза развития экономики, отмеченная появлением автоматизма хозяйственного роста. Соответствует высвобождению из порочного круга слаборазвитости. Условия В. складываются тогда, когда развитие всех элементов, характеризующих слаборазвитость, приближает их равнодействующую к нейтральной точке. Такими факторами являются: постепенное и всестороннее улучшение менталитета и нравов (образование, демография), политика смягчения внут-

ренних различий, организация производства и создание настоящего рынка, устройство каналов сбыта, мобилизация человеческого потенциала и коллективных сбережений, использование самых различных источников капитала для финансирования промышленного развития. Как правило, явления В. отражаются в структуре платежного баланса: увеличивается доля экспорта готовой продукции и уменьшается доля импортируемой готовой продукции.